Gigante di Kronplatz Brignone emoziona al rientro | è sesta vince Scheib

Nel gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo 20252026, Julia Scheib conquista la vittoria, confermando un ottimo ritorno dopo l’infortunio. La gara si è svolta sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe, con Scheib che ha preceduto Rast e Hector. L’azzurra Brignone, rientrata dopo il recupero, si è classificata sesta, offrendo segnali positivi per il prosieguo della stagione.

A San Vigilio di Marebbe trionfa l'austriaca davanti a Rast e Hector. Ottimo ritorno per l'azzurra dopo l'infortunio Julia Scheib si impone nel gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo 20252026 di sci alpino femminile, al termine di una gara di altissimo livello sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe. L'austriaca chiude in 2'19"85, precedendo la svizzera Camille Rast (+0"37) e la svedese Sara Hector (+0"46), leader dopo la prima manche.

Gigante di Kronplatz, vince ancora Scheib: splendida Brignone al rientroFederica Brignone fa il suo primo rientro dopo un infortunio di 10 mesi, dimostrando ancora una volta il suo talento.

Federica Brignone emoziona e sfiora la top5 in gigante a Kronplatz! Bene Della Mea, vince ScheibFederica Brignone si distingue a Kronplatz, sfiorando la top5 nella discesa gigante, mentre Julia Scheib conquista la quarta vittoria stagionale.

Federica Brignone è sesta nel gigante di Kronplatz al ritorno in Coppa del Mondo dopo l'infortunio: «Sono emozionata» - Il rientro in Coppa del Mondo di Federica Brignone è stato più che incoraggiante. È stato semplicemente strabiliante. La valdostana ha chiuso al sesto posto il gigante ... msn.com

Fantastica Brignone, sesta nel gigante di Plan de Corones dopo 292 giorni di stop: Sinner applaude - La Tigre torna a graffiare in Coppa del Mondo dopo il lungo stop per infortunio: Emozionata e felice, ora torno a Cortina ... tuttosport.com

Sara Hector è velocissima nella prima manche dello slalom gigante di Kronplatz: la svedese è in testa con il tempo di 1:13.54 #EurosportSCI x.com

Settimo posto per l'azzurra nella prima manche del gigante di Kronplatz facebook