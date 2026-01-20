Giancarlo Giammetti il custode Forever della memoria Valentino

Da ildifforme.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giancarlo Giammetti ha condiviso con Valentino un percorso professionale e personale durato decenni, diventando una figura fondamentale nell’eredità dello stilista. Socio e collaboratore di lunga data, ha contribuito a plasmare l’impero della moda italiana, mantenendo vivo il ricordo di Valentino nel tempo. Questo articolo esplora il ruolo e il contributo di Giammetti come custode della memoria e della visione dello stilista.

Socio, compagno e braccio destro del grande stilista: chi è l’altra metà dell’impero rosso? La scomparsa di Valentino Garavani, avvenuta ieri, chiude un capitolo storico della moda italiana e internazionale. Ma apre, inevitabilmente, una riflessione su colui che per oltre mezzo secolo, ne è stato l’ombra vigile: Giancarlo Giammetti. Amico, socio, compagno per dodici anni e braccio destro per tutta la vita, è stato e continua ad essere l’altra faccia della firma Valentino. “Il lavoro della mia vita è stato permettere a Valentino di essere Valentino”, ha più volte detto con la stessa fervente passione di sempre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

giancarlo giammetti il custode forever della memoria valentino

© Ildifforme.it - Giancarlo Giammetti, il custode “Forever” della memoria Valentino

Valentino morto, la storia d'amore con Giancarlo Giammetti: il primo incontro, l'impero della moda e l'amicizia rimastaValentino Garavani ha segnato la storia della moda con il suo stile distintivo e la sua eleganza.

Giancarlo Giammetti, chi è il compagno e socio di ValentinoGiancarlo Giammetti è un imprenditore italiano di 83 anni, noto per essere stato il compagno e socio di Valentino Garavani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Giammetti, da socio a custode della memoria di Valentino; Muore Valentino, addio all’imperatore che ha trasformato la moda in un racconto eterno; Valentino Garavani: la scomparsa dell’ultimo imperatore della moda; Ville e opere d'arte, il patrimonio miliardario di Valentino.

giancarlo giammetti il custodeGiammetti, da socio a custode della memoria di Valentino - L’ex compagno e braccio destro da 20 anni cura l’eredità artistica del marchio. Lo ha salutato con una sola parola: ... repubblica.it

giancarlo giammetti il custodeValentino, chi è Giancarlo Giammetti: ex compagno, socio e amico fraterno dello stilista - Insieme come coppia per 12 anni, e per oltre 50 uniti da un'alleanza rara che ha saputo far diventare la casa di moda un simbolo di lusso assoluto. libero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.