Giancarlo Giammetti ha condiviso con Valentino un percorso professionale e personale durato decenni, diventando una figura fondamentale nell’eredità dello stilista. Socio e collaboratore di lunga data, ha contribuito a plasmare l’impero della moda italiana, mantenendo vivo il ricordo di Valentino nel tempo. Questo articolo esplora il ruolo e il contributo di Giammetti come custode della memoria e della visione dello stilista.

Socio, compagno e braccio destro del grande stilista: chi è l’altra metà dell’impero rosso? La scomparsa di Valentino Garavani, avvenuta ieri, chiude un capitolo storico della moda italiana e internazionale. Ma apre, inevitabilmente, una riflessione su colui che per oltre mezzo secolo, ne è stato l’ombra vigile: Giancarlo Giammetti. Amico, socio, compagno per dodici anni e braccio destro per tutta la vita, è stato e continua ad essere l’altra faccia della firma Valentino. “Il lavoro della mia vita è stato permettere a Valentino di essere Valentino”, ha più volte detto con la stessa fervente passione di sempre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Valentino morto, la storia d'amore con Giancarlo Giammetti: il primo incontro, l'impero della moda e l'amicizia rimastaValentino Garavani ha segnato la storia della moda con il suo stile distintivo e la sua eleganza.

Giancarlo Giammetti, chi è il compagno e socio di ValentinoGiancarlo Giammetti è un imprenditore italiano di 83 anni, noto per essere stato il compagno e socio di Valentino Garavani.

