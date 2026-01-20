Giancarlo Giammetti, noto come l’altra metà di Valentino e l’architetto dell’impero ‘V’, ha avuto un ruolo fondamentale nel mondo della moda e del design. La sua storia è legata a un incontro nel 1960 che ha segnato l’inizio di un rapporto duraturo di oltre dodici anni con Valentino. La loro collaborazione ha contribuito a definire lo stile e il successo del brand, oltre a rappresentare un capitolo importante della creatività italiana degli anni Sessanta.

Roma – "Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti, credo sia il più toccante". Un locale nei pressi di via Veneto, il Pipistrello, movida anni Sessanta nella Dolce vita felliniana. Tre ragazzi nel frastuono chiedono a Giancarlo se possono unirsi al suo tavolo. Uno si chiama Valentino. Pochi giorni più tardi i due si ritrovano a Capri. Una vita insieme a partire dal quell’incontro, nel 1960, appena tre mesi dopo l'arrivo dello stilista a Roma e l'apertura del primo atelier in un caffè di Via Veneto. Giammetti – romano, classe 1962 – lasciò per lui gli studi di architettura e così iniziò un sodalizio artistico e un rapporto di affinità elettive che è durato fino all'ultimo minuto, anche dopo la fine della relazione sentimentale lunga una dozzina d’anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giancarlo Giammetti, chi è l’altra metà di Valentino e l’architetto dell’impero ‘V’: l’incontro nel 1960 e i 12 anni d’amore dei ‘The Boys’

Valentino morto, chi è Giancarlo Giammetti: il primo incontro, i 12 anni d'amore, il sodalizio lavorativo, l'eterna amiciziaGiancarlo Giammetti è stato il principale collaboratore e amico di Valentino Garavani, con cui ha condiviso oltre dodici anni di collaborazione e un legame personale profondo.

Valentino morto, chi è Giancarlo Giammetti: il primo incontro, i 12 anni d'amore, il sodalizio lavorativo, l'eterna amiciziaGiancarlo Giammetti è stato il collaboratore e amico di Valentino Garavani, condividendo con lui oltre dodici anni di intesa professionale e personale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: per 50 anni compagno nella vita e nel lavoro; Giammetti racconta Valentino: 60 anni insieme tra moda, arte e il leggendario rosso; Valentino morto, chi è Giancarlo Giammetti: il primo incontro, i 12 anni d'amore, il sodalizio lavorativo, l'eterna amicizia; Chi è Giancarlo Giammetti compagno e socio di Valentino Garavani che lo salvò dalla bancarotta.

Giancarlo Giammetti, chi è l’altra metà di Valentino e l’architetto dell’impero ‘V’: l’incontro nel 1960 e i 12 anni d’amore dei ‘The Boys’Socio storico ed ex compagno dello stilista, ha lanciato la Fondazione a nome dello stilista. Ha insegnato a rispettare la donna, senza mai renderla ridicola ... msn.com

Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: ex compagno, socio e amico fraterno dello stilistaInsieme come coppia per 12 anni, e per oltre 50 uniti da un'alleanza rara che ha saputo far diventare la casa di moda un simbolo di lusso assoluto. libero.it

«Valentino odiava le macchine da cucire, in atelier tutto veniva fatto rigorosamente a mano». Un ricordo, quello di Giancarlo Giammetti, ma anche un memo in tempi come questi, dove il made in Italy è spesso confinato in opifici poco salubri per il lavoro uman - facebook.com facebook

#ValentinoGaravani Senza eredi diretti, le quote andranno alla sorella Vanda, al pronipote Oscar e allo storico partner Giancarlo Giammetti, oltre che alla Fondazione Garavani Giammetti #agi x.com