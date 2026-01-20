Giancarlo Giammetti è noto per essere stato il compagno di vita di Valentino e il suo stretto collaboratore. La loro relazione, iniziata in modo casual durante la Dolce Vita romana, ha portato a un rapporto professionale duraturo, durato oltre sei decenni. Insieme, hanno contribuito a trasformare il panorama della moda italiana e internazionale, lasciando un'impronta significativa nel settore.

Un incontro casuale, in un bar di Roma nell’epoca brillante e fiorente della Dolce Vita. Poi, l’inizio di una collaborazione lunga più di 60 anni che avrebbe ridefinito l’intero panorama della moda italiana e, successivamente, internazionale. Se Valentino Garavani, stilista morto lunedì 19 gennaio a 93 anni, è stato l’estro e il lato creativo della sua maison del lusso fondata nel 1960, Giancarlo Giammetti ne è stato lo stratega, che nel corso degli anni ha contribuito a trasformare il brand in un protagonista del mercato globale e in una vera icona inconfondibile. Ecco chi è l’imprenditore romano, per oltre mezzo secolo partner lavorativo e di vita dello stilista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Giancarlo Giammetti, chi è il compagno di vita di Valentino

Giancarlo Giammetti, chi è il compagno e socio di ValentinoGiancarlo Giammetti è un imprenditore italiano di 83 anni, noto per essere stato il compagno e socio di Valentino Garavani.

Chi è Giancarlo Giammetti compagno e socio di Valentino Garavani che lo salvò dalla bancarottaGiancarlo Giammetti è stato il compagno e socio di Valentino Garavani, contribuendo in modo significativo al successo della maison di moda.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: per 50 anni compagno nella vita e nel lavoro; Giammetti racconta Valentino: 60 anni insieme tra moda, arte e il leggendario rosso; Valentino Garavani, chi è il compagno e socio Giancarlo Giammetti: una vita passata insieme; Valentino morto, chi è Giancarlo Giammetti: il primo incontro, i 12 anni d'amore, il sodalizio lavorativo, l'eterna amicizia.

Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: ex compagno, socio e amico fraterno dello stilista - Insieme come coppia per 12 anni, e per oltre 50 uniti da un'alleanza rara che ha saputo far diventare la casa di moda un simbolo di lusso assoluto. libero.it

Chi è Giancarlo Giammetti? Età, carriera, vita privata e ruolo accanto a Valentino - Nel racconto della moda italiana, il nome di Giancarlo Giammetti non appare in passerella, ma è scritto in filigrana su decenni di eleganza, affari e rivoluzioni silenziose. Accanto a Valentino Garava ... alphabetcity.it

Chi è Giancarlo Giammetti, compagno di una vita di Valentino

“Tanto amore che tutti hanno dimostrato per Valentino non solo come grande designer ma come persona umana e questa è la cosa più bella che abbiamo avuto in questo momento di tragedia”. Sono le parole di Giancarlo Giammetti, compagno di una vita del - facebook.com facebook

Valentino e Giancarlo Giammetti, ragazzi dalla «vita straordinaria». L'amore e il post»: «Forever» Se ne va l'imperatore della moda x.com