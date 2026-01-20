Giampieri Culligan | Soluzioni innovative per un ecosistema di acqua connessa

Giampieri di Culligan presenta soluzioni innovative per un ecosistema di acqua connessa. L'obiettivo è integrare tecnologia, affidabilità e sostenibilità per offrire ai consumatori un servizio di qualità, più trasparente e rispettoso dell'ambiente. Questi interventi mirano a migliorare la gestione dell'acqua, promuovendo un utilizzo più consapevole e responsabile delle risorse idriche.

Milano, 20 gen. (Adnkronos) - “Puntiamo a integrare innovazione, tecnologia, affidabilità e attenzione all'ambiente per trasformare l'acqua in un'esperienza sempre più trasparente e migliore per i consumatori. I nuovi prodotti che stiamo lanciando, Purity e Smart Modernity, rappresentano una risposta concreta a questa sfida: soluzioni semplici e intuitive che integrano tecnologia IoT (Internet of Things) avanzata e contribuiscono a creare un vero e proprio ecosistema di acqua connessa”. Lo ha detto oggi a Milano Giulio Giampieri, presidente di Culligan Italia, player di rilievo nei sistemi di trattamento dell'acqua, intervenendo al talk ‘L'acqua del futuro è smart', nel corso del quale sono state lanciate le due nuove soluzioni smart e presentati, in anteprima nazionale, i risultati di una nuova ricerca Ipsos Doxa realizzata per Culligan, che evidenzia la crescente attenzione degli italiani verso la qualità dell'acqua da bere e il suo impatto sulla sostenibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

