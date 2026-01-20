Giacomo Ferri al miele | Il Toro ti entra dentro non dimenticherò mai Pulici Mercato? Da tifoso se chiudo gli occhi…

Giacomo Ferri, ex difensore, allenatore e dirigente del Torino, ha condiviso il suo legame con i colori granata, riflettendo sulla sua lunga storia nel club. Con 30 anni tra campo, panchina e dirigenza, Ferri ha parlato del suo amore per il Torino e del ricordo di Pulici, sottolineando l’importanza di questa fede sportiva. In occasione del suo 67° compleanno, il suo racconto offre uno sguardo sincero sulla sua passione per il club.

Fiorentina, Dzeko al passo d'addio? Sirene estere per il bosniaco, ma un suo ex compagno lo vuole in Serie A! Bobb via dal Manchester City? L'attaccante norvegese può restare in Premier League: offerta da 35 milioni! Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Toth Bournemouth, adesso è ufficiale: niente Lazio per il centrocampista ungherese! Il comunicato Mercato Genoa: sirene nelle scorse ore per Norton-Cuffy! Intanto è fatta per Bijlow e viene ufficializzato un addio. Tutti i movimenti Serie A, stangata in arrivo per Roma e Fiorentina? Possibile blocco delle trasferte dopo gli scontri in autostrada Maicon non ha dubbi: «L'Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perché! Si capiva che Chivu avrebbe fatto l'allenatore» Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Mercato Genoa: sirene nelle scorse ore per Norton-Cuffy! Intanto è fatta per Bijlow e viene ufficializzato un addio.

