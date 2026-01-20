Geopolitica delle minacce La Groenlandia l’Ucraina e l’ipocrisia dei sovranisti

L’analisi delle dinamiche geopolitiche richiede chiarezza e obiettività. In questo testo si approfondiscono le questioni relative alla Groenlandia, all’Ucraina e alle posizioni dei sovranisti, evidenziando le vere motivazioni e le implicazioni di tali eventi. Si cerca un approccio informato e sobrio, senza ricorrere a sensazionalismi, per comprendere le sfide attuali nel contesto internazionale.

Chiamiamo le cose con il loro nome. Quello annunciato da Donald Trump non è un eccesso verbale, non è una provocazione da social, non è nemmeno una semplice ritorsione commerciale. E’ una minaccia politica ed economica esplicita contro paesi alleati. E’ l’uso dei dazi come arma di pressione geopolitica. E’ l’idea che un territorio sovrano come la Groenlandia possa essere comprato, e che chi si oppone a questa logica debba pagarne il prezzo. Trump non parla il linguaggio della diplomazia, ma quello del ricatto. Collega direttamente l’imposizione di dazi progressivi – prima al 10 per cento, poi al 25 – a un obiettivo politico-militare preciso: ottenere un accordo per l’acquisto “completo e totale” della Groenlandia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Geopolitica delle minacce. La Groenlandia, l’Ucraina e l’ipocrisia dei sovranisti L’Ue difende la Groenlandia, i sovranisti noNelle ultime ore, l’Unione Europea ha rafforzato la sua presenza in Groenlandia, mentre i sovranisti italiani e europei esprimono posizioni contrastanti. Leggi anche: Parsi: “Europa debole. La guerra in Ucraina divide anche i leader sovranisti” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Cybersecurity, occhi puntati sulla geopolitica: ecco le minacce del 2026 - Nel primo semestre 2025 l’Italia è stata bersaglio di circa il 10% degli attacchi gravi noti, secondo l’analisi Clusit, un quadro simile all'anno precedente: cresce la capacità criminale, le norme non ... agendadigitale.eu

ACCORDO CYBER STRATEGICO #Italia e #StatiUniti rafforzano la cooperazione contro le minacce informatiche globali. Un’intesa che guarda al futuro della sicurezza digitale. @ladolcevitamag_ #CyberSecurity #ItaliaUSA #SicurezzaDigitale #Geopolitica x.com

Iran, blackout totale fino a marzo e repressione violenta: tra 648 e 12.000 morti. Trump valuta opzioni militari mentre la popolazione resiste. Il Medio Oriente sotto tensione, tra sanzioni e minacce di intervento. . . . . . . #IranUSA #MedioOriente #Geopolitica #Tru - facebook.com facebook

