Geolier alla tracklist dell’album Tutto è possibile si aggiunge il freestyle Amen

Geolier arricchisce l’album Tutto è possibile con il nuovo brano Amen, inserito nella tracklist dopo le numerose richieste dei fan. Questa aggiunta riflette l’interesse e l’attesa del pubblico, consolidando ulteriormente il legame tra l’artista e i suoi ascoltatori. La canzone rappresenta un ulteriore contributo alla varietà dell’album, offrendo un’interpretazione autentica e coerente con il suo stile musicale.

Geolier porta sulle piattaforme Amen che entra nella tracklist del disco in seguito alle migliaia di richieste dei fan. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album Tutto è possibile ( Atlantic Records Italy Warner Music Italy ), Geolier porta sulle piattaforme Amen. Il brano, pubblicato lo scorso ottobre su YouTube e sui canali social dell’artista, entra oggi ufficialmente nella tracklist del disco in seguito alle migliaia di richieste dei fan. Una risposta diretta ad una domanda costante del suo pubblico, annunciata a sorpresa nelle ultime ore. Amen è un freestyle essenziale e senza filtri: un ritorno all’attitudine più pura, street e consapevole. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

