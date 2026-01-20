Generazione Scenario 2025 | il nuovo teatro debutta a Roma

A Roma, nello Spazio Diamante in via Prenestina, si terranno le prime rappresentazioni nazionali degli spettacoli vincitori del Premio Scenario 2025. L’evento si svolgerà sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento sul nuovo teatro emergente. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e valorizzazione delle giovani realtà teatrali italiane, consolidando il ruolo di Roma come capitale culturale.

Cosa: Le prime rappresentazioni nazionali degli spettacoli vincitori del Premio Scenario 2025.. Dove e Quando: Spazio Diamante, Roma (via Prenestina); sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026.. Perché: Un’occasione unica per scoprire i nuovi linguaggi del teatro contemporaneo, tra inclusione sociale e innovazione scenica.. Roma si prepara ad accogliere la linfa vitale del teatro emergente italiano con l’appuntamento di Generazione Scenario 2025. Lo scenario artistico della Capitale si arricchisce di nuove visioni grazie al debutto, in prima rappresentazione nazionale, dei quattro progetti vincitori della ventesima edizione del prestigioso Premio Scenario. 🔗 Leggi su Ezrome.it

