Gene Gnocchi porta Sconcerto Rock a Lioni

Il 30 gennaio 2026, a Lioni, si terrà il terzo appuntamento della rassegna Teatro in Movimento con Gene Gnocchi. In scena lo spettacolo “Sconcerto Rock”, previsto alle ore 21, offrendo al pubblico un’occasione di intrattenimento di qualità. Un evento che arricchisce il calendario culturale locale, con un artista noto per il suo stile originale e riflessivo.

Terzo appuntamento della rassegna Teatro in Movimento a Lioni con Gene Gnocchi protagonista di "Sconcerto Rock", in scena venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 21.00 presso il Multisala Cinema Nuovo. Lo spettacolo vede il comico e autore emiliano nei panni di "The Legend", un'anziana rockstar che torna.

