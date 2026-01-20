Gelo e caldaie in affanno | scuole chiuse a Montesano sulla Marcellana

A Montesano sulla Marcellana, le basse temperature hanno reso difficile garantire condizioni adeguate nelle aule scolastiche. Per questo motivo, sono state sospese le lezioni in presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Capoluogo, a causa dei problemi legati al riscaldamento e al malfunzionamento delle caldaie. La decisione mira a tutelare il benessere di studenti e personale scolastico in un contesto di emergenza fredda.

Aule troppo fredde per garantire il benessere di alunni e personale. A Montesano sulla Marcellana scatta lo stop alla didattica in presenza per la scuola primaria e la secondaria di primo grado situate nel Capoluogo. La decisione è stata formalizzata dal sindaco Giuseppe Rinaldi con un'ordinanza.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Nuovo asilo nido a Montesano sulla Marcellana: partiti i lavori

Leggi anche: Investito da un Suv a Montesano sulla Marcellana: muore 70enne

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Gelo e polemiche. Caldaie guaste o in blocco. Disservizi in varie scuole: Ma interventi rapidi; Scuole al gelo dopo le vacanze: studenti con cappotto e aule inagibili in tutta Italia; Ostia, caldaie fuori uso, muffa e allagamenti: 50 famiglie al gelo; Caldaie rotte e pioggia in casa: 50 famiglie tra freddo e muffa negli alloggi pubblici di Ostia.

Scuole al gelo e caldaie in blocco, scoppia la protesta e gli studenti si rifiutano di entrare in aula: «Situazione mai vista in 20 anni»TREVISO - Sit in davanti alle scuole, ragazzi che si rifiutano di far lezione negli istituti al gelo, confronti con i presidi e minacce di sciopero. Ieri mattina è esplosa la rabbia ... ilgazzettino.it

Studenti romani al gelo: cappotti e riscaldamento in letargo tra termosifoni spenti e caldaie in panneRientroInClasse #ScioperoFreddo #RenascimentoScolastico Il freddo che gela la didattica Dall’inizio dell’anno scolastico, molte scuole di Roma e del Lazio sono afflitte da un grave malanno: il termome ... lacronacadiroma.it

Ostia: caldaie fuori uso, bambini e anziani al gelo da due mesi. #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

Polignano, Scatigna: “Alla scuola media Sarnelli-De Donato alunni, docenti e personale scolastico al gelo” x.com