Gb | verso divieto social agli under 16

Il governo britannico ha annunciato l’avvio di una consultazione pubblica riguardo a un possibile divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. La proposta mira a tutelare i giovani utenti e promuovere un utilizzo più consapevole delle piattaforme digitali. La decisione sarà discussa con esperti e stakeholder prima di eventuali misure ufficiali.

3.21 Il governo britannico sta avviando una consultazione sul divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni. Prevista una prima votazione, domani, alla Camera dei Lord. Dopo una posizione decisamente contraria, l'esecutivo di Keir Starmer sta ora valutando l'opportunità di introdurre in Gran Bretagna una politica in stile australiano. Lo riferiscono i media locali, aggiungendo che il governo introdurrà una supervisione più rigorosa dei telefoni cellulari nelle scuole dopo la pausa estiva del 2026.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Social vietati agli under 16, entra in vigore il divieto in AustraliaIn Australia, entra in vigore il nuovo divieto che vieta ai minori di 16 anni di accedere ai social media. Leggi anche: Australia vieta i social media agli under-16: primo Paese al mondo con divieto totale

