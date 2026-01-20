Il Napoli si prepara ad affrontare la trasferta a Copenaghen, nonostante le numerose assenze e le difficoltà attuali. In un contesto di emergenza, la squadra si affida all’esperienza dei veterani e alla determinazione del gruppo. La sfida rappresenta un’occasione per testare la capacità di adattamento e resilienza, elementi fondamentali in un momento di transizione. Un confronto che può rivelarsi decisivo per il proseguo della stagione.

Il Napoli arriva a Copenaghen in piena emergenza, ma con un paradosso che può cambiare tutto. Come racconta Vincenzo D'Angelo, inviato a Copenaghen per la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha un solo dubbio di formazione, ma è quello capace di incidere profondamente sull'assetto tattico degli azzurri. La scelta è tra Beukema e Gutierrez, e da lì si capirà che tipo di Napoli scenderà in campo al Parken. Con Beukema inserito nel terzetto difensivo, verrebbero confermati gli esterni visti contro Inter e Sassuolo: Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, la fotografia di quel "vecchio Napoli" nato con il passaggio alla difesa a tre deciso da Conte a novembre.

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: ” Il vecchio e il nuovo”

