Gaston piange Sinner lo consola | Dispiace vincere così

Jannik Sinner ha superato il secondo turno degli Australian Open grazie al ritiro di Hugo Gaston, che ha deciso di ritirarsi durante la partita. L'evento ha visto Gaston in lacrime, mentre Sinner gli ha offerto conforto, commentando con rispetto la situazione. La vittoria si è quindi concretizzata in modo inaspettato, con un risultato che ha lasciato una certa amarezza tra i protagonisti.

(Adnkronos) – Jannik Sinner passa al secondo turno degli Australian Open dopo il ritiro di Hugo Gaston, oggi martedì 20 gennaio. Il fuoriclasse azzurro ha esordito in maniera convincente, ma il suo debutto è stato interrotto dopo un'ora e 8 minuti per il problema dell'avversario, in lacrime a fine match: "Ho visto che non stava servendo molto bene – ha spiegato Jannik – soprattutto nel secondo set. Mi dispiace passare il turno così, perché lui è un giocatore molto talentuoso, con un tocco eccellente. Sapevo che avrei dovuto essere molto aggressivo". Sinner ha poi consolato il suo avversario, dando un'altra grande lezione di sportività.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

