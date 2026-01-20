La vittoria della Spal per 3-1 contro il Massa Lombarda a Castel San Pietro rappresenta un risultato importante. Tuttavia, è fondamentale che la squadra continui a mantenere costanza e impegno, evitando che questa prestazione rimanga un episodio isolato. Solo attraverso continuità e determinazione si potrà consolidare il percorso e raggiungere obiettivi duraturi.

Risultato fondamentale, il 3-1 della Spal a Castel San Pietro contro il Massa Lombarda, a patto di non lasciarlo lì a memoria di exploit isolato. Nella domenica in cui potevano rischiare di finire a -6 o -7 dalla vetta, i biancazzurri hanno invece guadagnato 2 punti sul Mezzolara capolista riportandosi a tiro di una sola partita. Fosse andata male, difficilmente Di Benedetto avrebbe retto la panchina. Consola anche, finalmente, la prestazione tutta garra e grinta su un campo via via sempre più fangoso e pesante. La Spal non si è arresa al palo, né all’infortunio di Cozzari, né al clamoroso rigore negato e al gol annullato: ha macinato bene soprattutto nel secondo tempo, e ha domato l’ex terza forza del girone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Garra e grinta, brava Spal ma ora continua

