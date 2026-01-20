Galleria Borghese | un 2026 tra miti di Ovidio e dialoghi globali

La Galleria Borghese presenta il suo programma espositivo e culturale per il 2026, con un focus sui miti di Ovidio e sui temi dei dialoghi globali. Dal 20 gennaio al 20 settembre, la sede di Roma ospiterà una serie di eventi e mostre che approfondiscono il patrimonio artistico e culturale, offrendo un’occasione di riflessione e confronto su tematiche universali in un contesto storico e artistico di grande importanza.

La Galleria Borghese si conferma uno dei poli museali più dinamici e amati della Capitale, inaugurando il 2026 sulla scia di un successo senza precedenti. I numeri parlano chiaro: il 2025 si è chiuso con il record storico di 630.759 biglietti venduti, superando ampiamente la media abituale di 600.000 visitatori.

