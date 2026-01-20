Galeppini morto per soffocamento | la verità dell' autopsia

L’autopsia su Emanuele Galeppini chiarisce le cause della sua morte, escludendo il soffocamento, lo schiacciamento o le ustioni. I periti romani Sabina Strano Rossi, Fabio di Giorgio e Antonio Oliva, con la consulenza della dottoressa Francesca Fossati per la famiglia, hanno fornito un quadro dettagliato delle circostanze. Questa analisi rappresenta un passo importante nel chiarire la vicenda e fare luce sulle cause reali della scomparsa.

Emanuele Galeppini non è morto per schiacciamento, né per le ustioni. Questo è il primo quadro che emerge dopo l'autopsia effettuata dai periti romani Sabina Strano Rossi, Fabio di Giorgio e Antonio Oliva, a cui ha assistito, per la famiglia la consulente di parte sarà la dottoressa Francesca Fossati. Il giovane, una delle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana, sarebbe morto per soffocamento provocato dai fumi. Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi esami per stabilire quali siano le sostanze tossiche respirate che hanno provocato la morte di Galeppini e di altri giovani che si trovavano all'interno del locale "Les Constellation'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

