Galeotta fu la città di Parma e una fragranza

A Parma, tra profumi di caffè e suggestioni di una giornata tipicamente italiana, si svela un modo di vivere semplice e autentico. Dalla prima tazza al bar, alle chiacchiere all’edicola, fino al pranzo all’aperto e all’aperitivo in piazza, ogni momento rappresenta un frammento di vita quotidiana. Un buongiorno che riflette la tradizione e la cultura di un’Italia fatta di piccoli piaceri e abitudini sincere.

Un buongiorno tutto italiano. Dal caffè al bar, dall'edicola al giornale al pranzo all'aria aperta, fino all'aperitivo in piazza. Con una spruzzata, appena alzati, dell' eau de parfum Buongiorno. C'è tutta l' arte di vivere italiana nella nuova campagna cinematografica creata da Acqua di Parma per celebrare i 110 anni della sua nascita. Quando il barone Carlo Magnani diede vita alla prima fragranza, nel 1916. Nel film The Art of Living Italian, della regista Talia Collis, c'è Parma (il centro storico) e poi ci sono Michael Fassbender (in bicicletta e con un cestino pieno di limoni) e Sabrina Impacciatore che si incontrano.

