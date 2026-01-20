Gaeta Capitale italiana del mare 2026 ufficiale la candidatura Un progetto che unisce

È stata ufficializzata ieri, presso il Castello Angioino, la candidatura di Gaeta a Capitale italiana del mare 2026. Un progetto che mira a valorizzare le risorse marine e il patrimonio della città, promuovendo sviluppo e tutela del territorio. La presentazione, avvenuta in un incontro pubblico, sottolinea l’impegno di Gaeta nel rafforzare il suo ruolo come centro di eccellenza legato al mare e alle tradizioni marinare.

C'è stata ieri, in una sala convegni gremita al Castello Angioino, la presentazione della candidatura di Gaeta a Capitale italiana del mare 2026. Una candidatura che può contare su una forza territoriale senza precedenti grazie alle adesioni di Regione Lazio, Province di Latina e Caserta, Città.

