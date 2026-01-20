GAE 2026 | la valutazione del servizio si ferma per tutti al 22 gennaio nessuno avrà i 12 punti Pillole di Question Time

Il 22 gennaio 2026 segna la fine della valutazione del servizio per tutti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), senza assegnazione di punti. Durante il Question Time del 9 gennaio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo, si è discusso delle modalità di valutazione e delle differenze con le GPS, offrendo chiarimenti sulle tempistiche e sui criteri adottati.

Nel question time del 9 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo (Gilda Unams), è stato affrontato un tema molto sentito da parte dei docenti precari: la la valutazione del servizio nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), con particolare attenzione alle differenze rispetto alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e alle tempistiche per la dichiarazione del servizio svolto.

Come fare domanda per le Graduatorie a esaurimento (GAE) 2026 2028: ecco la Guida ufficiale del Ministero - C'è tempo fino al 22 gennaio per presentare le domande di aggiornamento delle graduatorie GAE 2026- ticonsiglio.com

