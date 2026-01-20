GAE 2026 | la valutazione del servizio si ferma per tutti al 22 gennaio nessuno avrà i 12 punti Pillole di Question Time

Da orizzontescuola.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 gennaio 2026 segna la fine della valutazione del servizio per tutti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), senza assegnazione di punti. Durante il Question Time del 9 gennaio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo, si è discusso delle modalità di valutazione e delle differenze con le GPS, offrendo chiarimenti sulle tempistiche e sui criteri adottati.

Nel question time del 9 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo (Gilda Unams), è stato affrontato un tema molto sentito da parte dei docenti precari: la la valutazione del servizio nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), con particolare attenzione alle differenze rispetto alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e alle tempistiche per la dichiarazione del servizio svolto. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Nuove GPS per supplenze docenti 2026/27: quando il servizio di insegnamento vale 12 punti? Pillole di Question TimeDurante il question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, è stato affrontato un aspetto fondamentale riguardante il calcolo del punteggio del servizio nelle GPS per le supplenze 202627, con particolare attenzione a quando il servizio di insegnamento vale 12 punti.

Supplenze 2026: l’algoritmo tornerà a scorrere anche per chi è in GAE. Pillole di Question TimeNel dibattito sulle supplenze 2026, l’attenzione si concentra sull’algoritmo che tornerà a scorrere anche per chi è in GAE.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

gae 2026 valutazioneGaE 2026, guida per la presentazione dell’istanza e faq - Dalle ore 12,00 di ieri, 8 gennaio, alle ore 23,59 del 22 gennaio 2026, è possibile, per il personale docente ed educativo, presentare domanda per l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento e del ... tecnicadellascuola.it

gae 2026 valutazioneCome fare domanda per le Graduatorie a esaurimento (GAE) 2026 2028: ecco la Guida ufficiale del Ministero - C'è tempo fino al 22 gennaio per presentare le domande di aggiornamento delle graduatorie GAE 2026- ticonsiglio.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.