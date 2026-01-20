Furti di cavi elettrici a Librino i ladri approfittano del maltempo per rubare

A Librino, a Catania, si registrano recenti furti di cavi elettrici, avvenuti in un contesto segnato anche dal maltempo. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza del quartiere, evidenziando la necessità di interventi mirati per prevenire ulteriori azioni illecite e garantire la stabilità delle infrastrutture locali.

Emergenza sicurezza, oltre che maltempo, nel quartiere catanese di Libriino, dove nelle ultime ore si sono registrati gravi furti di cavi elettrici. I ladri, infatti, stanno approfittando della situazione di vulnerabilità legata al meteo sfavorevole per agire indisturbati. A denunciarlo è.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Sorpresi a rubare cavi di rame in un'azienda del Messinese: quattro catanesi arrestati

Leggi anche: Spari e cavi elettrici manomessi a casa del deputato della Lega, Ziello. FdI: Le forze democratiche condannino

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La banda spregiudicata e specializzata in furti di rame che ha lasciato al buio due strade chiave di Alghero; Arrestato mentre sradica un pozzetto dell’illuminazione pubblica: sequestrati cavi elettrici; ?Trapani, furti di cavi dell’illuminazione cittadina: arrestato presunto responsabile; Polizia di Stato arresta un uomo per furto di cavi elettrici d’illuminazione pubblica sottratti al Comune di Trapani.

Arrestato mentre sradica un pozzetto dell’illuminazione pubblica: sequestrati cavi elettrici - Intervento delle Volanti: recuperati 80 metri di cavi dell’illuminazione pubblica e arnesi da scasso. Disposti domiciliari con braccialetto ... marsalalive.it

Polizia di Stato arresta un uomo per furto di cavi elettrici d’illuminazione pubblica sottratti al Comune di Trapani - I poliziotti nell’immediatezza sono entrati nell’appartamento, ed hanno individuato l’uomo con in mano la refurtiva, dopo una mirata ed attenta perquisizione, hanno rinvenuto circa 80 metri di cavi ... trapanioggi.it

TRAPANI, FURTI DI CAVI DELL’ILLUMINAZIONE CITTADINA: ARRESTATO PRESUNTO facebook