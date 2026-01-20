Furti d' auto | maxi operazione dei Carabinieri a Reggio Calabria

I Carabinieri di Reggio Calabria hanno condotto una vasta operazione contro un'organizzazione criminale attiva nel quartiere di Arghillà, specializzata nel furto e smontaggio di automobili. Le indagini hanno portato all'individuazione di un gruppo che, in poche ore, recuperava veicoli rubati, spesso restituiti tramite il metodo del “cavallo di ritorno”. L'operazione mira a contrastare questa forma di criminalità e a rafforzare la sicurezza nel territorio.

Individuata un’organizzazione con base nel quartiere di Arghillà: auto rubate, smontate in poche ore o restituite con il «cavallo di ritorno». Sequestrate anche armi e molti pezzi di ricambio grazie al successo dell'operazione «Car-cash». Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, assieme al personale di supporto del 14° Battaglione Carabinieri «Calabria» di Vibo Valentia e della Stazione di Senago (MI) hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria con la quale è stata disposta l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati e degli arresti domiciliari nei confronti di altri 10 per reati di furto aggravato, ricettazione, estorsione aggravata, detenzione e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Laverita.info

