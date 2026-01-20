Funzionari e assistenti | concorso Inps per 185 assunzioni in Lombardia

L’Inps ha avviato un concorso per 185 assunzioni di funzionari e assistenti nelle sedi provinciali della Lombardia. Questa iniziativa mira a rafforzare l’efficienza dei servizi e migliorare l’assistenza ai cittadini, contribuendo a una gestione più efficace delle attività amministrative sul territorio. Le nuove risorse rappresentano un passo importante per l’ente nel garantire un servizio pubblico di qualità e rispondente alle esigenze della comunità locale.

"L'ingresso di nuove risorse rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento della capacità amministrativa dell'Inps, per l'innalzamento della qualità dei servizi offerti ai cittadini sul territorio, in particolare nelle sedi provinciali della Lombardia": così l'Istituto nazionale di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Inps, quasi 200 nuove assunzioni in Lombardia: il maxi concorsoL'Inps ha avviato una selezione per quasi 200 nuove assunzioni in Lombardia, con due bandi pubblicati recentemente. Leggi anche: Inps assume 4.800 nuovi dipendenti tra funzionari, medici e assistenti informatici La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Concorso Unico RIPAM Laureati 2026: 1340 Posti per Funzionari ed Elevate Professionalità; Tutti i concorsi del 2026 per lavorare a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione; Concorso per assistenti e funzionari/e al Dipartimento della Protezione Civile Scadenza ravvicinata; Ministero della Salute: concorsi per funzionari tecnici e assistenti informatici. Concorso Unico Ripam 2026, 5000 posti per assistenti e funzionari nella PA: cosa sapere e chi può iscriversi - Il Concorso Unico RIPAM 2026 mette a disposizione oltre 5.300 posti nella Pubblica Amministrazione tra ministeri, enti e agenzie nazionali: 3 ... fanpage.it Funzionari e assistenti: concorso Inps per 185 assunzioni in Lombardia - lAvviso di mobilità nei ruoli dellINPS ai sensi dellarticolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di 738 posti nellArea Funzionari, famiglia professionale funzionario ... bresciatoday.it ESA: Bando di concorso per 10 posti Area Funzionari e 2 posti Area Assistenti 1 assistente Famiglia professionale tecnica 1 assistente Famiglia amministrativo 3 funzionari Famiglia professionaale tecnica 3 funzionari Famiglia professionaale tecnica 2 - facebook.com facebook Concorso INPS 248 Assistenti informatici 88 Funzionari informatici – Manuale completo per la prova preselettiva #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #INPS248 #INPS88 preordina: bit.ly/3YAU1W9 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.