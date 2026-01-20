Frosinone truffa sulle visite intramoenia | sequestrati 116mila euro a un medico
A Frosinone, un medico è stato sequestrato per aver percepito illegalmente circa 116mila euro attraverso visite intramoenia. Le visite specialistiche, svolte in strutture pubbliche, erano state compensate direttamente al professionista senza il versamento alle casse dell’Azienda Sanitaria. L’operazione mira a tutelare la trasparenza e l’integrità del sistema sanitario pubblico.
Visite specialistiche effettuate nelle strutture pubbliche, ma i cui compensi finivano direttamente nelle tasche del professionista, senza passare per le casse dell'Azienda Sanitaria. È questa l'accusa che ha portato al sequestro preventivo di circa 116mila euro a carico di un medico dipendente.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
