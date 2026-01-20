Frosinone più sicura | ecco cosa ha fatto la Polizia Locale nel 2025

Nel 2025, la Polizia Locale di Frosinone ha rafforzato le proprie attività volte alla sicurezza e alla tutela della comunità. Con l’insediamento del nuovo Comandante Dott., il corpo ha adottato strategie mirate per migliorare la qualità della vita, garantendo un servizio più efficiente e presente sul territorio. Questo percorso di crescita testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine a favore della sicurezza cittadina.

Numeri, controlli, tecnologia e volontari: un anno record tra strade più sicure, lotta all’illegalità e nuova organizzazione del Corpo Il 2025 ha rappresentato un anno di profondo impegno e rinnovamento per il Corpo di Polizia Locale della Città di Frosinone, segnato dall’insediamento, il 1° gennaio, del nuovo Comandante Dott. Dino Padovani. Un anno intenso, caratterizzato da un significativo incremento delle attività operative e amministrative, con un unico obiettivo: rafforzare la sicurezza urbana e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il Corpo di Polizia Locale è articolato in cinque Unità Operative – Comando e Servizi Generali, Polizia Amministrativa, Polizia Giudiziaria–Ambientale, Polizia Stradale e Protezione Civile – per un totale di oltre 30 operatori tra ufficiali, ispettori, agenti e personale ausiliario.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

