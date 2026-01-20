Frosinone-Milan Primavera formazioni ufficiali | Lontani e Scotti in attacco

Ecco le formazioni ufficiali di Frosinone-Milan Primavera, match valido per la 21ª giornata del campionato Primavera 1, in programma allo Stadio Comunale di Ferentino. Tra le novità, Lontani e Scotti sono schierati in attacco per il Milan. La partita rappresenta un importante momento della stagione per entrambe le squadre, in un contesto di classifica e crescita dei giovani talenti.

Altra tappa importante per Milan Primavera: la squadra guidata dall'allenatore Giovanni Renna occupa al momento il dodicesimo posto della classifica dopo 20 partite giocate con 27 punti conquistati frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Ecco i risultati del mese di gennaio: il Milan Primavera arriva dal pareggio per 3-3 contro la Fiorentina, ha vinto per 2-1 contro la Roma e perso di misura contro il Torino. Tra pochi minuti il Milan Primavera scenderà in campo con il Frosinone Primavera. La squadra di Danielle Cinelli non sta giocando molto bene. Al momento si trova al penultimo posto in classifica con 18 punti in 20 partite giocate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

