Frosinone-Milan Primavera 0-2 Renna | Ossola e Castiello ci hanno dato una mano Il derby … | PM

Al termine della sfida tra Frosinone e Milan Primavera, il tecnico Renna ha commentato la vittoria per 2-0, sottolineando il contributo di Ossola e Castiello. La partita ha visto i rossoneri prevalere grazie alle reti di Lontani e Castiello, consolidando il risultato nel derby. Di seguito le parole del mister Renna al termine dell'incontro.

Il Milan Primavera vince 2-0 in casa del Frosinone grazie al gol del bomber Lontani e di Castiello. Ecco le parole del mister Renna al termine della partita. Servono i gol di Lontani e di Castiello al Milan Primavera per battere il Frosinone con il punteggio di 2-0. Partita brutta nel primo tempo cambiata nella ripresa con i cambi di Ossola e dello stesso Castiello. Ecco le parole dell'allenatore rossonero Renna al termine della vittoria del Diavolo.

