Frosinone-Milan 0-2 Primavera | Lontani-Castiello Tre punti per Renna | PM

La partita tra Frosinone e Milan, valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, si è conclusa con il risultato di 0-2 in favore del Milan. L’incontro ha visto protagonisti Lontani e Castiello, con il portiere Renna che ha contribuito alla vittoria della squadra ospite. Segui con noi la diretta per aggiornamenti e approfondimenti sulla gara.

Il LIVE di Frosinone-Milan, partita della 21^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: segui con noi la diretta della gara.

Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: dentro Ossola e Castiello

Frosinone-Milan 0-2, LIVE Primavera: raddoppio di Castiello

Primavera, Frosinone-Milan (0-2): raddoppia Castiello, espulso inspiegabilmente Hodzic - 90' Tre minuti di recupero 90' Colley ci prova di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato: Longoni fa buona guardia 88' Clamoroso espulso Hodzic

Primavera, Frosinone-Milan (0-1): Lontani a un passo dal raddoppio... - 77' Nel Milan è il momento di Angelicchio, classe 2009: gli lascia il posto Plazzotta 75' Milan a un passo dal raddoppio! Bella azione di Ossola e Castiello

