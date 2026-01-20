Frosinone-Milan 0-2 LIVE Primavera | raddoppio di Castiello | PM

Segui la diretta di Frosinone-Milan, valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. La partita si conclude con il risultato di 0-2, grazie al raddoppio di Castiello. In questa analisi aggiornata, troverai informazioni chiare e precise sull’andamento della gara, senza enfasi o sensazionalismi. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Frosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. A disp.: Minicangeli; Di Giosa, Luchetti, Fiorito, Lohmatov, Pantano, Zorzetto, Diallo, Buonpane, Mboumbou, Majdenic. All.: Cinelli. Milan: Longoni; Tartaglia, Mancioppi, Hodzic, Lontani, Plazzotta, Colombo, Nolli, Scotti, Cullotta, Cisse. A disp.: Bianchi; Pandolfi, Del Forno, Grilli, Ossola, Seedorf, Borsani, Perina, Angelicchio, Castiello, Vechiu. All.: Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: dentro Ossola e Castiello | PM

Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: squadra di casa pericolosa | PM

Primavera, Frosinone-Milan (0-1): Lontani a un passo dal raddoppio... - 77' Nel Milan è il momento di Angelicchio, classe 2009: gli lascia il posto Plazzotta 75' Milan a un passo dal raddoppio! Bella azione di Ossola e Castiello che liberano ... milannews.it

Primavera, Frosinone-Milan (0-0): doppio cambio offensivo per Renna - 64' Doppio cambio per Renna: entrano Castiello e Ossola, nomi pesanti, ed escono Scotti e Mancioppi 62' Lancio in profondità per Scotti a cui manca un metro e ... milannews.it

