Frosinone-Milan 0-0 LIVE Primavera | squadre in campo | PM
Segui la diretta di Frosinone-Milan, match della 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Le due squadre scendono in campo per un confronto equilibrato, con l’obiettivo di ottenere punti importanti. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi della partita.
Frosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. A disp.: Minicangeli; Di Giosa, Luchetti, Fiorito, Lohmatov, Pantano, Zorzetto, Diallo, Buonpane, Mboumbou, Majdenic. All.: Cinelli. Milan: Longoni; Tartaglia, Mancioppi, Hodzic, Lontani, Plazzotta, Colombo, Nolli, Scotti, Cullotta, Cisse. A disp.: Bianchi; Pandolfi, Del Forno, Grilli, Ossola, Seedorf, Borsani, Perina, Angelicchio, Castiello, Vechiu. All.: Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan-Sassuolo 0-0, LIVE Serie A: squadre in campo a San Siro | PM NEWSAlle ore 12:30, allo stadio San Siro di Milano, va in scena il match tra Milan e Sassuolo, valido per la 15ª giornata della Serie A 2025-2026.
Juve Cesena Primavera 0-2 LIVE: squadre in campo per la seconda frazioneSegui in tempo reale la seconda frazione di Juve Cesena Primavera, sfida valida per la 16ª giornata della stagione 202526.
