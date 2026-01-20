frosinone medico asl effettuava visite specialistiche intramurarie percependo direttamente i compensi dai pazienti i nas sequestrano circa 116mila euro di presunti incassi

A Frosinone, un medico dell’ASL che svolgeva visite specialistiche intramurarie e riceveva direttamente i pagamenti dai pazienti è stato oggetto di un sequestro preventivo di circa 116 mila euro disposto dai Carabinieri del Nas di Latina. L’operazione fa parte di un’indagine in corso, volta a chiarire eventuali irregolarità nelle modalità di percezione degli incassi.

