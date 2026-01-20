Frosinone | cade dal tetto dell’azienda morto operaio 48enne Cgil altra tragedia negli appalti

A Frosinone si è verificato un incidente mortale sul lavoro, con un operaio di 48 anni che è caduto dal tetto di un’azienda del settore dei rifiuti. La tragedia evidenzia ancora una volta le criticità legate alla sicurezza negli ambienti di lavoro e agli appalti. La Cgil ha commentato l’accaduto, sottolineando la necessità di interventi per prevenire simili incidenti in futuro.

Un nuovo tragico incidente sul lavoro è avvenuto oggi a Frosinone. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un’azienda specializzata nella produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, i quali hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio, di nazionalità straniera, stava eseguendo lavori di manutenzione sul tetto del capannone quando è avvenuta la caduta. La Cgil di Roma e Lazio, insieme alla Cgil di Frosinone Latina, ha espresso una durissima condanna per l’ennesimo incidente mortale sul lavoro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Frosinone, tragedia sul lavoro: operaio 48enne muore dopo una caduta dal tettoUn incidente sul lavoro si è verificato a Frosinone, dove un operaio di 48 anni è deceduto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale.

Frosinone, operaio 48enne muore cadendo dal tettoA Frosinone, un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un’azienda di produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti, situata in via Fermi.

Frosinone, operaio cade da un tetto e muore - Un'altra vittima di un infortunio sul lavoro nel Lazio. A perdere la vita è stato un operaio di 48 anni di origini straniere. L'incidente si è verificato intorno alle 14 in via Fermi, a Frosinone. Sta ... rainews.it

Frosinone, operaio di 48 anni muore cadendo dal tetto di un capannone - Incidente mortale sul lavoro a Frosinone. Questo pomeriggio, martedì, intorno alle 14, un operaio di 48 anni di origine straniera, è morto dopo essere ... lapresse.it

