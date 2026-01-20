Frontale mortale in serata strada sbarrata Soccorsi sul posto gravissimo

Un grave incidente si è verificato nella serata sulla Statale 106 nel tratto del Catanzarese, provocando la chiusura temporanea della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno riscontrato condizioni gravissime. La situazione ha causato disagi alla viabilità, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause dello scontro e gestire la situazione.

Il bilancio sulla Statale 106 si tinge nuovamente di nero a causa di un drammatico scontro che ha paralizzato la viabilità nel Catanzarese. Nel territorio comunale di Montepaone, un impatto violentissimo ha coinvolto due vetture, una Ford Fiesta e una Toyota RAV4, trasformando un normale lunedì in tragedia. La dinamica, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha purtroppo confermato lo scenario peggiore: l'incidente ha causato una vittima e due feriti, questi ultimi trasferiti d'urgenza in ospedale dopo le prime cure ricevute sul posto dal personale sanitario. L'intervento dei soccorsi e la chiusura della SS 106.

INCIDENTE MORTALE SULLA STATALE 18 A MARINELLA, SCONTRO FRONTALE IN VIA NUCIFERO Tragico impatto tra due auto sulla Statale 18: una vittima e feriti. Indagini in corso su una strada segnata da precedenti incidenti gravi https://www.calabriai facebook

