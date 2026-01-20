Frode fiscale da oltre un milione di euro | ricavi in nero e scritture distrutte

Un’indagine della Guardia di Finanza di Montesarchio ha portato alla luce una frode fiscale superiore a un milione di euro, caratterizzata da ricavi non dichiarati, vendite in nero e distruzione delle scritture contabili. Questa operazione ha portato alla confisca di beni e alla scoperta di pratiche illecite volte a nascondere il reale volume d’affari. Di seguito i dettagli dell’inchiesta e le misure adottate.

Il provvedimento di definitiva confisca ed acquisizione all'Erario ha ad oggetto somme di denaro nella disponibilità del predetto soggetto condannato e, per equivalente, beni immobili e mobili al medesimo intestati. L'esecuzione del suddetto provvedimento trae origine da pregresse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento ed eseguite dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Montesarchio. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire ricavi fatturati dalla società pari a 1.243.619 euro e un'imposta evasa di 261.160 euro, somma per la quale è stata disposta la confisca. Denunciata l'amministratrice delle imprese sottoposte a verifica per dichiarazione fiscale fraudolenta.

