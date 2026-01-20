Salvatore Vetrano, noto come il «re dei surgelati» di Palermo, è stato condannato a oltre 10 anni di carcere per frode fiscale. La sentenza del tribunale di Genova ha anche disposto la confisca di beni per circa 20 milioni di euro. La condanna si basa su reati fiscali, mentre l’accusa di aver agevolato la mafia è stata esclusa.

E’ stato condannato a 10 anni e otto mesi Salvatore Vetrano, il «re dei surgelati» di Palermo. Il tribunale di Genova lo ha ritenuto colpevole per tutti i reati escludendo però l’aggravante di avere agevolato la mafia, come contestato dalla procura. Il procuratore aggiunto Federico Manotti e il sostituto Giancarlo Vona avevano chiesto 12 anni. Condannati la moglie Anna Bruno a tre anni e sei mesi, il padre Pietro Bruno (considerato legato a Totò Riina) a due anni per la sola accusa di non avere comunicato le variazioni patrimoniali, e l’imprenditore genovese del settore ittico, Mauro Castellani, a quattro anni e due mesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Frode fiscale, condannato a oltre 10 anni il "re dei surgelati" di Palermo. Confisca da 20 milioni

