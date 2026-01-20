Freni presidente Consob | la designazione nel Cdm
Federico Freni si avvia a essere designato presidente della Consob, come previsto dal Consiglio dei ministri odierno. La sua nomina, che dovrebbe succedere a Paolo Savona, rappresenta un passaggio importante per l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari italiani. La scelta si inserisce in un contesto di continuità e stabilità, con l’obiettivo di garantire il buon funzionamento dei mercati e la tutela degli investitori.
Federico Freni (in foto) va verso la presidenza della Consob. Secondo quanto risulta a Il Giornale, nel Consiglio dei ministri in calendario oggi dovrebbe essere designato per succedere a Paolo Savona alla guida dell'autorità garante della Borsa e dei mercati. Nato a Roma nel 1980, attualmente ricopre in quota leghista il ruolo di sottosegretario all'Economia del governo Meloni con delega alla regolamentazione, alle politiche e alla vigilanza del sistema finanziario, nonché agli interventi finanziari a sostegno dell'economia. Lui ha seguito da vicino i lavori per la nuova Legge Capitali e presieduto la Commissione di riforma del Testo unico della finanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
