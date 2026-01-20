FOTO Vomero Arenella appello per le palestre scolastiche | Recuperarle con lo 0,5% di fondi del Collana

Un appello a ripristinare le palestre scolastiche nel Vomero Arenella, sfruttando lo 0,5% dei fondi destinati alla ristrutturazione dello Stadio Collana. Con circa 350.000 euro, si potrebbero rinnovare le strutture sportive di tutte le scuole delle Municipalità di Napoli e della Città Metropolitana, migliorando le condizioni di sicurezza e praticità per studenti e insegnanti. Una soluzione semplice e concreta per valorizzare l’attività fisica nelle scuole cittadine.

Tempo di lettura: 2 minuti Basterebbero 350.000 euro, lo 0,5% dei fondi destinati a ristrutturare lo Stadio Collana (70 milioni), per mettere a posto tutte le palestre delle scuole di competenza delle Municipalità a Napoli e della Città Metropolitana. Lo sostengono Rino Nasti e Luca Bonetti, consiglieri municipali di Europa Verde al Vomero Arenella. La proposta è già stata formulata un anno fa alla Regione, tra l'altro proprietaria dell'impianto. Un corposo dossier fotografico, relativo alle palestre, è stato inviato all'allora governatore Vincenzo De Luca. Dalla documentazione, emergono tanti ambienti fatiscenti.

