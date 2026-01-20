Fortissima tempesta solare in corso | le probabilità di vedere l'aurora boreale in Italia oggi 20 gennaio

Il 20 gennaio 2026, a causa di un brillamento solare di classe X1.9 e di una intensa tempesta geomagnetica, è possibile osservare l'aurora boreale anche in alcune zone d’Italia. Questa condizione rara deriva dall’attività solare che ha coinvolto la Terra, offrendo opportunità di visione eccezionali per gli appassionati e gli osservatori del cielo.

Un brillamento di classe X 1.9 ha scatenato una fortissima tempesta geomagnetica la sera del 19 gennaio 2026, facendo comparire l'aurora boreale anche in Italia. L'attività magnetica è ancora molto elevata e stamattina è stata registrata una nuova tempesta solare acuta (G4). Speranze di aurora boreale anche per la sera tra il 20 e il 21 gennaio.🔗 Leggi su Fanpage.it

A provocare il balletto di luci è stata una forte, fortissima tempesta solare che ha iniziato a colpire la Terra lunedì: è la più forte dal 2003 a oggi - facebook.com facebook