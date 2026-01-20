Forte vento a Palermo finestra cade nella sala mensa | due agenti feriti al Pagliarelli

A Palermo, un forte vento ha causato il crollo di una finestra nella sala mensa del carcere Pagliarelli, ferendo due agenti della polizia penitenziaria. I due agenti sono stati trasportati all’ospedale civico per le cure necessarie. L’incidente si è verificato in un contesto di condizioni meteorologiche avverse, con le autorità che stanno valutando le cause e le misure di sicurezza da adottare.

Due agenti della polizia penitenziaria del Pagliarelli si trovano ricoverati all’ospedale civico dopo essere stati colpiti dalla finestra della sala mensa che è caduta a causa dal forte vento. I due agenti sono stati colpiti alla testa e trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Al momento sono oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo nelle ultime 24 ore. Il vento ha fatto cadere alberi e pali dell’illuminazione e semafori a Palermo e provincia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

