Forte tempesta solare colpisce la Terra con cieli rossi e viola è la più potente dal 2003 satelliti e comunicazioni a rischio - VIDEO

Una tempesta solare di intensità senza precedenti dal 2003 sta interessando la Terra, provocando aurore visibili in diverse aree del mondo con tonalità di rosso e viola. Questo fenomeno potrebbe influire sui satelliti e sulle comunicazioni, creando possibili disagi nei sistemi tecnologici. È importante monitorare gli sviluppi e le eventuali conseguenze di questa intensa attività solare.

Si è abbattuta sulla terra una tempesta solare, la più forte dal 2003, che regalerà luci accese di color viola e rosso in molte zone della Terra. Il fenomeno sarà visibile per diversi giorni, durante i quali particolare attenzione sarà rivolta ai satelliti e ai macchinari spaziali a rischio danneggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

