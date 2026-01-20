Fornace Mariani crolla il tetto | I nostri appelli caduti nel vuoto

Il crollo del tetto della Fornace Mariani evidenzia il prolungato stato di abbandono della struttura. L’associazione Sottocorno denuncia di aver più volte segnalato la criticità della situazione alle autorità competenti, senza ricevere risposte o interventi concreti. Questa vicenda sottolinea l’importanza di un’attenzione costante alla tutela dei beni pubblici e della loro manutenzione, al fine di prevenire eventi dannosi e preservare il patrimonio culturale.

Il tetto della fornace Mariani ha ceduto. E l’associazione Sottocorno lancia il suo j’accuse. "Nonostante abbiamo cercato di far comprendere in tutti questi anni, alle varie giunte che si sono susseguite, la situazione critica in cui versava la struttura, a oggi nulla si è mosso, neanche la più semplice delle comunicazioni da parte del responsabile del bene pubblico". La onlus, presieduta da Massimiliano Corraini, aveva anche presentato un’idea di riqualificazione, senza ottenere risposta. "Porgiamo i nostri complimenti a chi, per incompetenza e incapacità, ha reso possibile quanto preventivato, rendendo ulteriormente difficile ed economicamente gravoso il ripristino di un bene storico che, se restaurato a fronte di un progetto serio, potrebbe diventare una risorsa non solo per il quartiere, ma per l’intera zona del Nord Milano ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

