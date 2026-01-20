Le formazioni confermate in Champions League sono al centro dell’attenzione, con l’incontro tra BodoGlimt e Manchester City in Norvegia che rappresenta l’ultimo appuntamento della fase. Questo match conclude un ciclo importante, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino le scelte delle squadre e le eventuali novità tattiche. Una serata di calcio internazionale che chiude un capitolo della competizione, senza polemiche o commenti eccessivi.

2026-01-20 18:33:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Stasera BodoGlimt accoglie il Manchester City in Norvegia per l’ultimo incontro di Champions League. I padroni di casa hanno poche possibilità di raggiungere ancora i playoff e di darsi una possibilità di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta, ma realisticamente devono vincere entrambe le partite rimanenti. La squadra di Pep Guardiola si colloca tra i primi otto e rappresenta una scommessa sicura per passare alla fase successiva. Tuttavia, BodoGlimt hanno un record casalingo fenomenale e non sarà un avversario facile da battere in trasferta per i giganti della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

