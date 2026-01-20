Forbidden fruit 2 replica puntata del 20 gennaio in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 gennaio è disponibile in streaming la replica della puntata di Forbidden Fruit 2, la soap turca che vede protagonisti Sevda, Halit e Yildiz. In questa puntata, Sevda prosegue il suo corteggiamento di Halit, mentre Yildiz affronta una nuova sfida per salvare il suo matrimonio. Un episodio da seguire per chi desidera conoscere gli sviluppi delle storie dei personaggi, disponibile su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 20 gennaio  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Sevda continua a corteggiare Halit, come da accordi presi con Ender, e Yildiz si troverà ad affrontare una nuova minaccia per cercare di tenere in piedi il suo matrimonio. Poco dopo Yigit e Shaika si incontrano e raggiungono un accordo per collaborare contro Ender. Intanto, Zerrin va a trovare Alihan e Zeynep, ma l’incontro sarà tutt’altro che piacevole per Zeynep. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 143 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

forbidden fruit 2 replica puntata del 20 gennaio in streaming video mediaset

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 20 gennaio in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 20 novembre in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 20 dicembre in streaming | Video Mediaset

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Forbidden fruit 2, replica puntata del 17 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 12 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2 replica puntata del 15 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 10 gennaio in streaming | Video Mediaset.

forbidden fruit 2 replicaForbidden fruit 2, replica puntata del 19 gennaio in streaming | Video Mediaset0 - Replica puntata Forbidden fruit del 19 gennaio 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

forbidden fruit 2 replicaReplica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 13 gennaio | Video Mediaset - Replica puntata La forza di una donna del 13 gennaio 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

La Forza di una donna anticipazioni dal 5 al 10 Gennaio: Sarp arrestato Nerzi arriva alla festa di D

Video La Forza di una donna anticipazioni dal 5 al 10 Gennaio: Sarp arrestato Nerzi arriva alla festa di D

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.