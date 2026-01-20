Forbidden fruit 2 replica puntata del 20 gennaio in streaming | Video Mediaset

Il 20 gennaio è disponibile in streaming la replica della puntata di Forbidden Fruit 2, la soap turca che vede protagonisti Sevda, Halit e Yildiz. In questa puntata, Sevda prosegue il suo corteggiamento di Halit, mentre Yildiz affronta una nuova sfida per salvare il suo matrimonio. Un episodio da seguire per chi desidera conoscere gli sviluppi delle storie dei personaggi, disponibile su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 20 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Sevda continua a corteggiare Halit, come da accordi presi con Ender, e Yildiz si troverà ad affrontare una nuova minaccia per cercare di tenere in piedi il suo matrimonio. Poco dopo Yigit e Shaika si incontrano e raggiungono un accordo per collaborare contro Ender. Intanto, Zerrin va a trovare Alihan e Zeynep, ma l’incontro sarà tutt’altro che piacevole per Zeynep. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 143 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

