Oggi, 20 gennaio, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca che segue le vicende di Sevda, Halit e Yildiz. In questa puntata, Sevda prosegue il suo corteggiamento di Halit, mentre Yildiz si trova ad affrontare una nuova minaccia per salvare il suo matrimonio. Un appuntamento da seguire per chi desidera aggiornarsi sulle vicende dei protagonisti e le loro sfide quotidiane.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 20 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Sevda continua a corteggiare Halit, come da accordi presi con Ender, e Yildiz si troverà ad affrontare una nuova minaccia per cercare di tenere in piedi il suo matrimonio. Poco dopo Yigit e Shaika si incontrano e raggiungono un accordo per collaborare contro Ender. Intanto, Zerrin va a trovare Alihan e Zeynep, ma l’incontro sarà tutt’altro che piacevole per Zeynep. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 143 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 20 gennaio in streaming | Video Mediaset

Forbidden fruit 2, replica puntata del 20 gennaio in streaming | Video MediasetIl 20 gennaio è disponibile in streaming la replica della puntata di Forbidden Fruit 2, la soap turca che vede protagonisti Sevda, Halit e Yildiz.

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 20 novembre in streaming | Video Mediaset

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La Forza di una donna anticipazioni dal 5 al 10 Gennaio: Sarp arrestato Nerzi arriva alla festa di D

Argomenti discussi: Forbidden fruit 2, replica puntata del 12 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 17 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2 replica puntata del 15 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 14 gennaio in streaming | Video Mediaset.

Forbidden fruit 2, replica puntata del 19 gennaio in streaming | Video Mediaset0Replica puntata Forbidden fruit del 19 gennaio 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni di oggi (martedì 12 agosto): il ritorno a casa di Zehra e llo scandalo mediatico di YildizIn arrivo le anticipazioni della nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit, la serie turca in onda, oggi 12 agosto, dalle 14:10 su Canale 5. Nel nuovo episodio, Yildiz manderà Halit su ... ilmessaggero.it

«Voglio che la mia vita privata e il lavoro restino separati. » Zeynep arriva finalmente a una decisione dopo aver sopportato a lungo le continue ingerenze familiari, sia nella sfera personale che su quella professionale. Il nuovo episodio di Forbidden Fruit, in o - facebook.com facebook

Forbidden Fruit, anticipazioni oggi (14 gennaio 2026): Halit lascia Yildiz e si trasferisce da Ender, Zeynep e Alihan ai ferri corti x.com