Fondazione Musei Senesi Un’Academy per i giovani

La Fondazione Musei Senesi ha avviato un’Academy dedicata ai giovani professionisti del settore museale. L’iniziativa mira a offrire opportunità di formazione e crescita professionale attraverso percorsi specifici nei musei del territorio senese, promuovendo competenze e conoscenze utili per affrontare le sfide del settore. Un’occasione per approfondire aspetti pratici e teorici della gestione museale in un contesto ricco di storia e cultura.

I musei del territorio senese diventano un'opportunità di formazione per giovani professionisti del settore museale. Nasce con questo scopo FMS Academy, il nuovo progetto di formazione promosso da Fondazione Musei Senesi e rivolto a giovani laureati under 30: un percorso di sette mesi (rinnovabile) per sei posti disponibili. La chiamata è aperta fino al 23 febbraio. L'iniziativa, sostenuta dalla Regione, nasce all'interno della rete di Fondazione Musei Senesi e coinvolge i Comuni di Siena, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona e Montepulciano, con la collaborazione della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il patrocinio di Icom.

