Folla in coda agli ingressi della metro temporaneamente chiusi | Passaggio dei tifosi dell' Arsenal

Da milanotoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa del passaggio dei tifosi dell'Arsenal, alcune stazioni della metro M1 e M2 a Milano sono state temporaneamente chiuse, causando rallentamenti e disagi ai viaggiatori. La situazione si è verificata martedì sera e ha interessato gli ingressi delle linee metropolitane, creando disservizi per chi si sposta in città. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Rallentamenti e ingressi della metro momentaneamente chiusi, con disagi per i milanesi e i viaggiatori che martedì sera si sono spostati a bordo delle linee Atm M1 e M2 della metropolitana. La linea verde e la rossa infatti nella serata del gennaio - giornata in cui a San Siro si gioca la partita.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Piceno e Fermano in festa per il passaggio della Fiamma olimpica, folla nelle stradeIl passaggio della Fiamma olimpica nel Piceno e nel Fermano ha attirato numerosi spettatori nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Leggi anche: Multata giovane attivista. Affissi volantini non autorizzati agli ingressi della stazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Gaza, spari sulla folla in coda per gli aiuti umanitari: 34 morti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.