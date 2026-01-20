Folla in coda agli ingressi della metro temporaneamente chiusi | Passaggio dei tifosi dell' Arsenal

A causa del passaggio dei tifosi dell'Arsenal, alcune stazioni della metro M1 e M2 a Milano sono state temporaneamente chiuse, causando rallentamenti e disagi ai viaggiatori. La situazione si è verificata martedì sera e ha interessato gli ingressi delle linee metropolitane, creando disservizi per chi si sposta in città. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Rallentamenti e ingressi della metro momentaneamente chiusi, con disagi per i milanesi e i viaggiatori che martedì sera si sono spostati a bordo delle linee Atm M1 e M2 della metropolitana. La linea verde e la rossa infatti nella serata del gennaio - giornata in cui a San Siro si gioca la partita.

