Sabato alle 17.30 al Conservatorio Puccini della Spezia, Teatro Ocra presenta

Sabato alle 17.30 al conservatorio ’Puccini’ della Spezia, Teatro Ocra dà appuntamento per la performance che concluderà la giornata del Gender equality plan: ’Foglia di vite femmina’. Questa intervista performativa a Marcel Duchamp è firmata da Toni Garbini e interpretata dall’attrice spezzina Laura Martinelli, che in scena porterà i costumi di Ilaria Gozzani ed è realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia, Comune di Sarzana, Cardelli e Fontana arte contemporanea. Anche quest’ultimo appuntamento della giornata sarà a ingresso libero e grazie alla formula innovativa darà voce al misterioso personaggio femminile della Sposa, protagonista di quello che viene considerato il capolavoro dell’artista: ’Il grande vetro’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 'Foglia di vite femmina' al Puccini. Garbini a tu per tu con Duchamp

