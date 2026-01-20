Focus su Milan-Lecce | Allegri si confronta con il suo vice ovvero Modric

In occasione di Milan-Lecce, DAZN ha dedicato il format 'BordoCam' all'incontro tra Allegri e il suo vice, Modric. La partita ha offerto l'opportunità di osservare il confronto tra i due allenatori, evidenziando le dinamiche e le strategie adottate. Questo approfondimento permette di comprendere meglio il rapporto tra Allegri e Modric, un elemento interessante nel contesto della stagione e delle scelte tattiche delle rispettive squadre.

Milan-Lecce 1-0: i rossoneri sono riusciti a battere la squadra di Eusebio Di Francesco dopo un dominio nel secondo tempo chiuso dal gol di testa di Niclas Fullkrug. Tre punti fondamentali per la squadra di Massimiliano Allegri che tiene la scia dell'Inter a soli tre punti di distanza e allunga sul quinto posto della Juventus, al momento a - 7 dai rossoneri. La partita di San Siro è stata scelta da DAZN per il format 'BordoCam'. LEGGI ANCHE: Milan, finalmente il vero Jashari: gamba e visione. E con Ricci a centrocampo. Oltre a tutti gli altri aspetti della partita (che potete trovare qui) è molto interessante il rapporto da Allegri e Luka Modric, partito in panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

“Ci vuole un po’ più di veleno”, show di Allegri in Milan-Lecce. E che rapporto con ModricNella partita Milan-Lecce, Allegri ha messo in scena un intervento decisivo, evidenziando la sua strategia.

