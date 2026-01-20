FOCUS PASSION | ASD Giglio Kart Drive Racing Off-Road Mantova e Black Lagoon Venezia

In questo episodio di FOCUS PASSION esploriamo tre realtà sportive diverse: ASD Giglio Kart Drive, Racing Off-Road Mantova e Black Lagoon Venezia. Tre associazioni che condividono valori fondamentali come passione, impegno, rispetto e senso di comunità, dimostrando come lo sport possa unire persone e culture diverse attraverso dedizione e collaborazione.

In questo nuovo episodio di FOCUS PASSION entriamo nel cuore di tre realtà sportive molto diverse tra loro, ma unite dalla stessa visione: passione, impegno, rispetto e comunità. ASD Giglio Kart Drive racconta il percorso di Salvatore Stanis?aw Giglio, giovane promessa del karting italiano. Insieme ai suoi procuratori, Giovanni Ciccarelli e Maria Di Girolamo, scopriamo cosa significa accompagnare un talento giovanissimo tra competizioni regionali e nazionali, risultati di prestigio e una crescita sportiva e umana costruita giorno dopo giorno. ASD Racing Off-Road Mantova, con il presidente Valter Migliorati, porta il mondo delle ruote tassellate e delle competizioni off-road, tra eventi, rally, passione per i motori e un forte impegno nel sociale, con progetti di beneficenza che dimostrano come il motorsport possa essere anche solidarietà.

