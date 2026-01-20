Fiumicino nella Top 10 dei ristoranti più amati del 2025 | Altavela premiato da TheFork

Fiumicino si distingue nel panorama gastronomico nazionale, con Altavela tra i ristoranti più apprezzati del 2025, secondo i dati di TheFork. Questa classifica, basata sulle preferenze degli utenti, evidenzia l’attenzione per la qualità e l’accoglienza nel settore ristorativo. La riconoscibilità di Altavela tra i migliori rappresenta un esempio di eccellenza locale, confermando l’importanza di un’offerta culinaria curata e autentica.

Fiumicino, 20 gennaio 2026 – È PizzAut Monza, già terzo classificato lo scorso anno e oggi salito dal gradino di bronzo al primo posto, il ristorante più amato del 2025 dagli utenti di TheFork. La piattaforma, leader nelle prenotazioni online di ristoranti e nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, annuncia oggi la Top 100 2025. La classifica è stilata tenendo conto di diversi fattori, tra cui il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance sui dodici mesi appena trascorsi. “ La Top 100 di TheFork si conferma uno strumento di ispirazione fondamentale per aiutare gli utenti a scegliere il ristorante perfetto, che si tratti di un’occasione speciale, di un viaggio o della voglia di scoprire nuove eccellenze gastronomiche sul territorio”, ha commentato Carlo Carollo, Country Manager Italia di TheFork.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

I migliori ristoranti nella classifica di TheFork. Ecco quali sono, Firenze fa il bis nella top 5Ecco la selezione dei migliori ristoranti secondo la classifica di TheFork per il 2025.

